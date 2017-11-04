ياسر إدريس يؤيد عز نور فى انتخابات الجزيرة

متابعات:ارتسمت السعادة على وجه عز نور المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الجزيرة تحت السن بعد أن أعلن مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس تأييده ودعمه، نظرا لتاريخ عز الرياضى الذى يتسلح به فى معركته الانتخابية، حيث قاد فريق كرة الماء بالنادى بصفته كابتن للفريق عدة سنوات، وفاز مع الف

متابعات:

ارتسمت السعادة على وجه عز نور المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الجزيرة تحت السن بعد أن أعلن مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس تأييده ودعمه، نظرا لتاريخ عز الرياضى الذى يتسلح به فى معركته الانتخابية، حيث قاد فريق كرة الماء بالنادى بصفته كابتن للفريق عدة سنوات، وفاز مع الفريق بجائزة كأس مصر لكرة الماء-٢٠١٦ (عودة للملاعب بعد أكثر من 6 سنوات من التقاعد بناء على طلب فريقي لخدمة النادى)، حاصل على الميدالية الذهبية فى بطولة الدوري المصري لكرة الماء 2004،2005،2006،2006،2007، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى بطولة الدوري المصري لكرة الماء2007، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 20 عاما فى بطولة الدوري المصري لكرة الماء، وحصل على جائزة أفضل هداف تحت 18 عاما فى بطولة الدوري المصري لكرة الماء، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 16 عاما فى بطولة الدوري المصري لكرة الماء.

حمل عز نور شارة الكابتن لفريق كرة الماء الأول لمنتخب مصر، حيث شارك فى كأس العالم لكرة الماء 2001 بتركيا.

شارك فى كأس العالم لكرة الماء 2003 بايطاليا، وحصل على الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الاسلامية 2005، وشارك فى بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة الماء 2006، وحصل على الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 2007 التى استضافتها القاهرة، ليحصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورة، كما شارك فى بطولة الدورى العالمى لكرة الماء 2008، وحصل على الميدالية الذهبية فى دوري الأبطال العربي 2008، كما حصل على لقب أفضل لاعب فى دوري الأبطال العربي 2008، وتولى عضوية اللجنة الفنية للمنتخب المصري لكرة الماء2013.