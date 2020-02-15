ياسر أنور: أتعاون مع عمرو دياب في حفله القادم بالكويت

وتابع أنه سيقوم بالإشراف في هذا الحفل على هندسة الصوت لـ"هاوس"

كشف مهندس الصوت لاستوديو ” فايف” ياسر أنور في تصريحات للمال، أنه سيتعاون الأيام القادمة مع الفنان عمرو دياب في حفله الغنائي القادم الذي سيحييه بدولة الكويت.

وأضاف أن عمرو سيقدم في هذا الحفل أحدث أغنياته الجديدة التي ينتظر سماعها الجمهور في مصر وخارجها، بعد طرح ألبومه الجديد “سهران”.

وتابع أنه سيقوم بالإشراف في هذا الحفل على هندسة الصوت لـ”هاوس”، أي المسؤول عن خروج الصوت من الفرقة الموسيقية بشكل منتظم وموزون.

ونوه أنور أيضا أنه سيشارك عمرو دياب في حفلاته الفترة المقبلة، التي سيقوم بإحيائها في مصر والدول العربية احتفالا بطرح ألبومه الجديد “سهران”.

من ناحية أخرى، أوضح أنه انتهى من العمل مع الفنانة لطيفة في ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، والذي ستطرح جميع أغنياته تدريجيا للجمهور، حيث تم تسجيل الأغنيات بستوديو “فايف” بمنطقة المهندسين.