«يارا».. فيروس جديد يثير حيرة العلماء في البرازيل

الأبحاث ما تزال جارية بشأن هذا الفيروس المستجد، لمعرفة مصدره ومخاطره.

اكتشف علماء في البرازيل فيروس جديد أطلقوا عليه فيروس يارا بعدما وجدوا أن جيناته غير معروفة نهائيا ولم يتم توثيقها من قبل في الأبحاث الفيروسية، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية

ونقلت وكالة سكاي نيوز عربية ، عن موقع “ساينس أليرت“، فإن الفيروس أطلق عليه اسم “يارا”، نسبة إلى شخصية “يارا ملكة الماء” في الأساطير البرازيلية، من بحيرة بامبولها، وهي بحيرة اصطناعية في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وتابع “قد لا يمثل فيروس يارا أي خطر، لكنه يبقى إلى حدود الساعة غامضا، تماما مثل يارا حورية الماء في الأسطورة”.

ويقول العلماء، في ورقة بحثية، إن فيروس يارا يشكل “سلالة جديدة من فيروس الأميبا ذي الأصل المحير”.

وسبق للعالمين، اللذين اكتشفا “يارا”، أحدهما أخصائي في علم الفيروسات بجامعة “إيكس مارسيليا” في فرنسا والآخر من جامعة ميناس غيرايس بالبرازيل، أن توصلا إلى فيروس مشابه يدعى “توبان” وينتشر في المياه.

وقال إن فيروس يارا فريد من نوعه لاعتبار واحد، وهو أن جيناته غير معروفة نهائيا.

ووجد فريق الباحثين أن أكثر من 90 في المئة من جينات يارا لم يسبق توثيقها من قبل، حسب “ساينس أليرت”.

وأوضح أن الأبحاث ما تزال جارية بشأن هذا الفيروس المستجد، لمعرفة مصدره ومخاطره.

ولا يزال الصين والعالم يكافحون فيروس كورونا الذي حصد أرواح 111 حالة في بكين وحدها وينتشر في أكثر منذ 20 دولة.

وأعلنت بكين، يوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة ألف وأحد عشر شخصا في الصين القارية بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

