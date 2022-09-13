«يؤذي أسرته».. الأمن يستجيب لاستغاثة شخص بإيداع شقيقه مصحة نفسية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة شخص لايداع شقيقه “مريض نفسي” في إحدى المصحات العلاجية، خشية تعرض أفراد أسرته لسوء.

وحددت الشخص الظاهر بمقطع الفيديو -مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وبسؤاله قال إنه نشر مقطع الفيديو المشار إليه رغبة منه في الاستجابة لطلبه بإيداع شقيقه الذي يعاني من مرض نفسي، ويتردد على إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، بإحدى مصحات العلاج النفسي.

ولفت صاحب الفيديو إلى أن ذلك خشية تعرض أفراد أسرته لسوء نظرًا لتعرض شقيقه لحالة نفسية من حين لآخر، يكون خلالها غير قادر على التحكم في تصرفاته مما يؤدى إلى إيذاء المحيطين به.

واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية.