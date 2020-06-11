«وي داتا» تحقق 100 مليون جنيه إيرادات خلال الربع الأول من 2020

حققت شركة «وي داتا» للإنترنت الثابت «تي إي داتا سابقا» إيرادات بقيمة 100 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري المنتهي في مارس.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد سجلت إجمالي إيرادات بقيمة 7 مليارات جنيه بنسبة نمو قدرها 15% خلال الربع الأول من 2020 ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، إن النمو جاء نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.