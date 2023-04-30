«وينفسيتور للاستثمار» تطرح مشروع I Sheraton باستثمارات تصل لـ 600 مليون

أعلنت شركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، طرح أحدث مشروعاتها فى السوق المصرية I Sheraton أول سمارت كمبوند بمنطقة شيراتون فى مصر الجديدة باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه.

وكشف هشام إبراهيم الرئيس التنفيذي، أن الشركة اعتمدت رؤية تنفيذية لمشروعاتها من خلال تقديم منتج عقاري يُنافس عالمياً من حيث التصميم والتنفيذ باستخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة لتحقيق أعلى معايير الجودة، وعمل التوازن بين الهدف البيئي والاستثماري والدور الإجتماعي للشركة.

وأضاف في بيان للشركة، لذلك استعانت الشركة بـ “كرايتيريا ديزاين جروب” Criteria Design Group – ليكون الاستشاري المعماري والهندسي للمشروع، وشركة “أشراندا لإدارة الفنادق” Ashranda Boutique Hotel – لإدارة الجزء الفندقي بالمشروع، وشركة “IMS Solution” لتقديم الاستشارات التسويقية والاستثمارية المتكاملة، لتحقيق قيمة مضافة للمشروع من خلال تطبيق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتسويقية.

وأوضح، أن المشروع يتم تفيذه على مساحة 4650 متر مربع، عبارة عن 4 عمارات بواقع أكثر من 130 وحدة سكنية مكونة من 2 بدروم ودور أرضي و4 أدوار مكررة، بمساحات تبدأ من 87 متر مربع إلى 207 متر مربع، مع وجود أنظمة سداد مرنة وتسهيلات تصل إلى 6 سنوات، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى بنهاية عام 2025.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف من خلال مشروع I Sheraton تقديم منتج عقاري متميز وفريد من نوعه من خلال توفير كافة الخدمات والمتطلبات لتحقيق أعلى معدلات الجودة فى المنتج العقاري المقدم من الشركة إلى عملائها باستخدام أحدث تقنيات التشييد والبناء.

من جانبه قال المهندس هشام هلال رئيس مجلس إدارة شركة “كرايتيرا ديزاين جروب للاستشارات المعمارية والهندسية”، إنه تم تحديد الأهداف والرؤية مع شركة وينفسيتور فى تنفيذ مشروع بمواصفات عالمية من خلال تطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر وتنفيذ معايير الأكواد المصرية والعالمية فى التصميم والإنشاء.

وأوضح أنه تم مراعاه القيم المعمارية والبيئية والاجتماعية والثقافية فى التصميم الهندسي لمشروع I Sheraton من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة، بما يحقق للمستهلك النهائي مستوي معماري مختلف.

وكشف محمد رمضان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أشراندا لإدارة الفنادق”، أن الشركة تسعى لتقديم الخدمات الفندقية والإدارة لوحدات المشروع، بالإضافة إلى تأجير الوحدات الفندقية لصالح عملاء المشروع.

وأشار محمد جواد المدير التنفيذى لشركة IMS المتخصصة فى تقديم الحلول التسويقية والاستثمارية المتكاملة، أن التعاون مع شركة وينفسيتور للاسثتمار يتركز فى إعداد الدراسات المالية الخاصة بكافة مراحل المشروع ووضع التسعير وأنظمة السداد والعائد على الاستثمار، والإشراف على تطوير الخطط المالية واعداد الموازنات وإدارة التدفقات النقدية التى تضمن لكل عملاء الشركة تحقيق أعلى ربحية متوقعة.