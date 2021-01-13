«ويل كير» للرعاية الصحية تتعاقد مع «مدى للتأمين»

تعاقدت شركة «ويل كير» للرعاية الصحية مع شركة «مدى للتأمين»، لكى تقدم خدمات إدارة الرعاية الصحية لها بنظام الطرف الثالث TPA.

كشف إبرام روبرت، المدير العام لشركة «ويل كير»، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة للتعاقد مع شركات تأمين للعمل لصالحها بنظام الطرف الثالث TPA، بهدف القيام بإدارة الشبكة الطبية ونفقاتها، وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمى الخدمات، كالمستشفيات ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، وغيرها.

وقال روبرت إن الشركة ستقوم بتقديم الخدمة والرعاية الصحية للعملاء على مدار 24 ساعة يوميا، طوال أيام الأسبوع، عبر تلقى شكاوى واستفسارات العملاء ومقترحاتهم، ومساعدة شركات التأمين فى القضاء على سوء الاستخدام من قبل بعض العملاء، والتحكم فى الاستهلاك والنفقات والتكاليف، بهدف تقليل خسائر التأمين الطبى، مقابل أتعاب إدارة متفق عليها بين الطرفين.

وأضاف أن العامل الرئيسى لتحقيق شركات التأمين لهامش ربح فى فرع «الطبى»، هو الاكتتاب الجيد، والتسعير السليم للبرامج الطبية، بجانب دور شركة إدارة الخدمات الطبية فى ترشيد النفقات والتحكم فى الاستهلاك، والحد من حالات سوء الاستخدام.

وأوضح أن شركته تتفاوض حاليا مع ثلاث شركات تأمين أخرى لإبرام التعاقد معها خلال أيام وهى “بيت التأمين المصرى السعودى” و«رويال للتأمين» و«الوطنية للتأمين»، لافتا إلى أن شركته تستهدف خلال العام المالى الجارى 2020/2021 زيادة عدد المشتركين إلى 80 ألف مشترك. وأكد روبرت أن شركته اهتمت خلال الفترة الماضية بالتطوير التكنولوجى وتطوير أعمال الشبكة الطبية وتوسيع قاعدة العملاء، وتعاملت مع العديد من شركات البرمجيات لتطوير النظام التكنولوجى بما يساهم فى تقليل حالات سوء استخدام الخدمة أو أى محاولات غش وتحايل أو ممارسات خاطئة، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمشتركين