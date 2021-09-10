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«ويليس تاورز واتسون» يركز على خطة نمو طويلة الأجل

تعظيم المنصات العالمية وتعزيز المبيعات ونتائج الإحتفاظ
مروة عبد النبي 8:43 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 8:43 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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حدد وسيط التأمين الإلكتروني “ويليس تاورز واتسون” إستراتيجيته لدفع النمو طويل الأجل وخلق القيمة للمساهمين في يوم المستثمر.

وقالت وسيط التأمين “ويليس تاورز واتسون أنها تخطط للتركيز على الفرص الأساسية ذات أعلى نمو وعائد، بما في ذلك اكتساب حصة في السوق في المخاطر والوساطة والسوق الفردي ، جنبًا إلى جنب مع ابتكار وتطوير عروضها في الأسواق مثل المساهمة المحددة وإدارة الثروات.

تكثيف القدرات فى الاسواق سريعة النمو

وأوضحت أنها ستنظر في توسيع قدراتها في الأسواق سريعة النمو مثل أسواق التأمين الصحى وتأمين الهجمات الإلكترونية –السيبرانية- والمناخ وتقديم حلول مستهدفة للعملاء تعكس عروض أكثر ارتباطًا.

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ولفتت إلى أن خطتها تتضمن هيكلًا تشغيليًا مبسطًا ، وتطوير نموذج عميل متسق عالميًا وتعزيز عمليات النمو لتحسين المبيعات ونتائج الاحتفاظ.

وتابعت ويليس تاورز واتسون أنها ستقوم بتحويل عوائد العمليات لزيادة المدخرات مع تعزيز تجارب الخفض المتوقعة في التكاليف للمساهمة بـ 300 نقطة أساس

من تحسين الهامش نحو هدف هامش للسنة المالية 2024 من خلال تعظيم المنصات العالمية وعمليات الدعم الصحيح وترشيد العقارات وتحديث تكنولوجيا المعلومات.

وقال جون هالي الرئيس التنفيذي لشركة Willis Towers Watson قائلاً لقد قدم مزيجنا المميز من الأعمال التجارية المتكاملة للغاية ، والنطاق ، والانتشار العالمي ، قيمة فائقة لعملائنا وزملائنا ومساهمينا.

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أضاف انه واثق من فريقه القيادي العالمي المتميز ومن الإستيراتيجية المحددة  المسار لتسريع أداء الشركة بصورة مستقلة

إستهداف الفرص الكبيرة فى المستقبل

وتوضع ويليس تاورز واتسون ذاتها في مكانة لمستقبل جديد جريء. وذلك بوضع الأولويات المركزية للاستراتيجية – النمو والتبسيط والتحويل – تعتمد على نقاط قوتنا الأساسية ، مع التركيز على دفع نمو الإيرادات المستدام ، وتحسين هوامش التشغيل وتحويل التدفق النقدي الحر الأعلى.

“نحن ملتزمون بسياسة تخصيص رأس المال المنضبطة، بدءًا بخطة لإعادة 4 مليارات دولار إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم بحلول نهاية السنة المالية 2022.

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وأكدت على وجود  فريق على مستوى عالمي ويتم تنشيطه وتركيزه أثناء تنفيذ خطتها تحت هدف “اغتنام الفرص الكبيرة في المستقبل”.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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