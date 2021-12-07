«ويليس تاورز واتسون» : تحليل البيانات يمثل أولوية إلى شركات التأمين والإعادة لمواجهة التحديات

أجرت شركة الوساطة ويليس تاورز واتسون Willis Towers Watson دراسة جديدة تؤكد على أن توسيع وتحسين استخدام التحليلات المتقدمة في العديد من جوانب العمليات التامينية لا يزال مرتفعًا في استراتيجيات شركات التأمين على الممتلكات والحوادث .

وكشف عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين لشركة ويليس تاورز واتسون Willis Towers Watson ضرورة وجود تحليلات في جميع

المجالات ولكن بشكل ملحوظ في التسعير والاكتتاب والمطالبات – أن استخدامهم وخططهم للتحليلات المتقدمة قد زاد الاهتمام بها خلال العامين الماضيين بصورة كبيرة .

كورونا أخر الشركات فى التحليلات

أضافت ويليس تاورز واتسون أن هناك تفاؤل مستمر من الشركات التي شملتها الدراسة حول تأثير التحليلات المتقدمة على أداء كل من الأداء الادنى والاقصى للعمليا التامينية .

وقالت انه تم تحديد إدارة البيانات ومعالجتها وتخزينها كعوامل رئيسية مذكورة في إبطاء أو تأخير التقدم في التحليلات المتقدمة ، كما أدى تأثير COVID-19 أيضًا إلى الحد من الوقت والموارد المتاحة

وأكدت الدراسة ان وباء كورونا زاد من ضغوط الوقت للقيام بأشياء أخرى وأخر بعض الاستثمارات لدعم التحليلات المتقدمة ؛

صعوبات تواجه شركات التأمين فى التعامل باحترافية مع البيانات

بدورها، قالت ناتالي بيجين ، مديرة ممارسة الممتلكات P&C في أمريكا الشمالية ، استشارات التأمين والتكنولوجيا بشركة “ويليس تاورز” إن تاخر التحليلات، لم يؤثر ذلك على الخطط بدرجة كبيرة

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى لبعض الصعوبات التي واجهتها شركات التأمين في الحفاظ على طموحاتها على المسار الصحيح تكمن أقرب إلى طبيعة الدولة وتشمل هذه البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، والإحترافية في التعامل مع البيانات والحواجز الثقافية للشركات.

ومع ذلك ، أصبحت التحليلات المتقدمة راسخة كمصدر رئيسي للميزة التنافسية المحتملة بين شركات التأمين ، وقد تم إحراز تقدم ملموس خلال العامين الماضيين، وفق بيجين.

بينما تدرك الشركات بحسب بيجين أن هناك مجالًا لزيادة استخدام التحليلات المتقدمة في التصنيف والتسعير ، فمن المتوقع حدوث قفزات أكبر في عملية الاكتتاب بما في ذلك مستويات الأتمتة ودعم القرار المستخدم علاوة على ذلك ، تسارعت استخدامات التحليلات المتقدمة في المطالبات بمعدل أسرع ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود المزيد من الفجوات لملء القدرات.

وقالت إن هناك إجراءات يمكن لشركات التأمين اتخاذها لاستعادة أو بناء الزخم وراء التطبيقات المستهدفة للتحليلات المتقدمة ويمكن لشركات التأمين تقليل التكاليف وزيادة الوقت المتاح من خلال الاستثمار في خبرة تحليلات البيانات والاستفادة من InsurTech وامتلاك قدرة تقنية معلومات مرنة.

الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا يساهم فى تعظيم بيانات الشركات

وأوضحت أن المزيد من التحليلات يعني المزيد من البيانات ، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالاختناقات في تكنولوجيا المعلومات أو الاتصال بين الأنظمة”.

ويُظهر الاستطلاع أن المزيد من الشركات تستفيد من السحابة وترقية أدوات التحليلات ، ولكنها خدشت إلى حد كبير سطح ما يمكن تحقيقه بأمثال السعة عند الطلب والبرامج التي تدعم واجهة برمجة التطبيقات.”

أشارت إلى أن شركات التأمين يمكنها تعظيم حصاد بياناتها الداخلية الا انها حتى الان لا تزال تحتفظ بكميات هائلة من البيانات الداخلية المفيدة ولكن غير المستغلة بإستخدام التكنولوجيا الصحيحة .