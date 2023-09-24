«ويليس تاورز» لوساطة التأمين: الشراكات التكنولوجية ركيزة نجاح للمستقبل

قال حامد مبروك، رئيس مركز مصر ورئيس CRB للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ويليس تاورز” إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والوساطة، إن الآليات والوسائل التي تساعد شركة التأمين على أن تستمر في عملها وتحقق نجاحًا في المستقبل، تعتمد على صناعة منظومة تكنولوجية ناجحة من خلال إقامة الشراكات والنظر في القدرات البديلة، إذ إن عقد الشراكات التكنولوجية الناجحة أحد الركائز التي تحقق الشركة النجاح من خلالها.

جاء ذلك في ملتقى شرم راندفو 2023، المدشن لتبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصرية والأسواق العالمية .

وأضاف أن تغير الفكر التقليدي لصانعى القرار داخل الشركة والبدء في الاعتماد على أنظمة التحليل التنبؤى أحد الخطوات الهامة لتحقيق النجاح في المستقبل، كما أن على صناعة التأمين تبني برامج الذكاء الاصطناعي لضمان استمرار عملها بنجاح في المستقبل.

وبيّن أن شركات التأمين الناجحة في المستقبل تتبنى التحول الرقمي وتعطي الأولوية للتركيز على العملاء وتبتكر المنتجات الجديدة وتدير المخاطر بشكل فعال وتعزز التعاون والشراكات الفعالة.

وشهد الملتقى إقبالًا إيجابيًا من المشاركين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000، من أكثر من 35 دولة على مستوى العالم يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الأعلام المحلية والعالمية.