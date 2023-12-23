«ويكيبيديا العربية» تغلق موقعها 24 ساعة تضامنًا مع العدوان على غزة

قررت موسوعة ويكيبيديا العربية تنفيذ إغلاق مؤقت لصفحتها الرئيسية في 23 من ديسمبر الحالي، وتغيير شعار الموسوعة العربية إلى ألوان العلم الفلسطيني في إطار التضامن مع قطاع غزة، داعية إلى وقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل ووقف التضليل والكيل بمكيالين.

وتحتل ويكيبيديا المركز الرابع ضمن أكثر 10 مواقع تصفحًا بحسب شركة سيمرش، ويتصفحها حوالي 8000 متصفح في الثانية الواحدة بحسب إحصائيات مؤسسة ويكيبيديا.

تحظى النسخة العربية بحوالي 400 مليون زيارة شهريا في المعدل بينما تشير إحصائية شهري أكتوبر ونوفمبر إلى 412 مليون و382 مليون على التوالي وهو رقم ضخم يعبر عن حجم وتاثير النسخة العربية من الموسوعة والتي تأسست في عام 2003 وتحتل المرتبة 17 من حيث عدد المقالات بين النسخ اللغوية حيث تحتوي على 1,224,146 مقالة وتحتل المرتبة السادسة من حيث العمق ودورية تحديث المقالات فيها بين النسخ اللغوية.

وتتلقى النسخة العربية نسبة 1.2% من حجم زوار ويكيبيديا حول العالم وتضم النسخة العربية أكثر من 4000 مستخدم نشط ويديرها عشرون إداريا متطوعا من مختلف الدول العربية يتم اختيارهم بالانتخاب من قبل مجتمع ويكيبيديا العربية وبشروط صارمة ويتمتعون بقدر عال.