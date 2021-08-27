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«ويقدم اعتذارًا رسميًا».. المركز الثقافي الألماني يسحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

بسبب قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري
المال - خاص 11:16 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 11:16 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

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أصدرت الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، للفنان المصري، محمد رمضان، قرارا، اليوم الجمعة، بسحبها منه، والتي أثارت ضجة واسعة منذ الإعلان عنها.

وبرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قراره بسبب قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان، التي كانت محل اهتمام وسائل الإعلام، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري، والتي بسببها طالته اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، نقلاً عن موقع سبوتنك الروسي.

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وأكد المركز أنه لم يكن يعلم أبدا عن تلك الواقعتين اللتين يدينهما ويشجبهما، ولهذا قررت سحب شهادات التكريم من محمد رمضان.

كما اعتذر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان “لشعب مصر حكومة وجيشًا عن تكريم المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة الدكتوراة الفخرية”.

يشار إلى أن السفارة الألمانية في القاهرة أصدرت بيانا، أمس الخميس، تؤكد فيه أنه “لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني في لبنان”.

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وبينت السفارة لمتابعيها أن هناك جهتان رسميتان تابعتان لها في حال الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، وهما معهد جوتة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

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بقلم المال - خاص

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