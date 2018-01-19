ويست بروميتش يرفع عرض ضم على جبر إلى 400 ألف يورو

- اللاعب يعرض تمديد عقده والتنازل عن مستحقاته للموافقة علي رحيله علي المصري رفع نادي ويست بروميتش ألبيون اﻹنحليزي، عرضه المالي لـ400 ألف يورو لضم علي جبر مدافع الزمالك، وتمسك مسئولوه بالتعاقد مع اللاعب، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم…

– اللاعب يعرض تمديد عقده والتنازل عن مستحقاته للموافقة علي رحيله





علي المصري

رفع نادي ويست بروميتش ألبيون اﻹنحليزي، عرضه المالي لـ400 ألف يورو لضم علي جبر مدافع الزمالك، وتمسك مسئولوه بالتعاقد مع اللاعب، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وحدد مجلس الزمالك في وقتٍ سابق مبلغ 700 ألف يورو للموافقة على إعارة على جبر لصفوف ويست بروميتش الإنجليزي لمدة 4 شهور والحصول علي مبلغ 4 ملايين يورو فى حالة بيعه نهائيا.

من المنتظر أن يرسل ويست بروميتش فاكسا رسمياً خلال الساعات المقبلة بعرضه للزمالك من أجل حسم المفاوضات، بعدما عرض اللاعب على ناديه التجديد لمدة موسم من أجل الموافقة على إعارته لويست بروميتش الإنجليزى.

ومن جهته يرحب اللاعب بالتنازل عن مستحقاته والتجديد لمدة موسم آخر مقابل الإنتقال لويست بروميتش، واللعب بجوار زميله في المنتخب الوطني أحمد حجازي.

وشكل جبر وحجازي ثنائي قوي في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون، وعلي إثرها إنتقل حجازي للدوري الإنجليزي في حين تمسك مسئولو الأبيض بجبر رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.