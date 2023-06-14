«ويسترن ديجيتال» تطرح بطاقة ذاكرة جديدة مخصصة لألعاب Xbox

أطلقت ويسترن ديجيتال بالتعاون مع علامة Xbox بطاقة WD_BLACKC50 الجديدة لزيادة مساحة تخزين أجهزة Xbox وتوفير مجموعة أكثر تنوعاً لحلول تخزين هذه الأجهزة، وتأتي البطاقة الحديثة مع سعة تصل إلى 1 تيرابايت لتمنح اللاعبين مساحة أكبر كي يتمكنوا من الاحتفاظ بالمزيد من الألعاب.

قالت سوزان بارك، نائبة الرئيس للشراكات الاستراتيجية العالمية لدى شركة ويسترن ديجيتال: “تعتبر أجهزة Xbox من الأساسيات المحبوبة والمفضلة لدى عشاق اللعب في المنازل حول العالم منذ عقود من الزمن. وسيتمكن اللاعبون بفضل بطاقة تخزين WD_BLACKC50 Expansion Card الخاصة بأجهزة Xbox من الاستمرار بالاستمتاع بألعابهم المفضلة عبر المرونة المعززة التي ستمكنهم من التركيز على إنجاز مهامهم وهزيمة أعدائهم”.

صُممت بطاقة زيادة مساحة التخزين WD_BLACK C50 بشكل خاص لأجهزةXbox كي تزيد مساحة وحدة التخزين الداخلية في أجهزةXbox Series X|S ولتمنح اللاعبين القدرة على الاحتفاظ بالمزيد من ألعابهم المفضلة والجاهزة للعب دون الحاجة إلى نقلها من وإلى الجهاز. ونظراً لتصميمها الذي يمتلك أسلوب WD_BLACK الجمالي، تأتي بطاقة C50 متناسقة تماماً مع منفذ زيادة مساحة التخزين في أجهزةXbox Series X | S كي يتمكن اللاعبون من وصلها وتشغيلها ببساطة دون الحاجة لفك الجهاز وتركيب البطاقة أو القلق بشأن عدم التوافق.