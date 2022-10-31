«ويسترن ديجيتال»: المغرب ومصر تستحوذان على الجزء الأكبر من مبيعاتنا بأفريقيا

قال غسان عزى، مدير مبيعات شركة ويسترن ديجيتال لحلول تخزين البيانات ومحركات الأقراص الثابتة فى أفريقيا، إن شركته لديها مكاتب إقليمية فى أسواق نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا بخلاف الانتشار فى المغرب ومصر، واللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من مبيعاتها بالقارة السمراء.

وأوضح عزى لـ«المال» أن ويسترن ديجيتال بدأت إعادة هيكلة استراتيجياتها تجاه السوق المصرية فى عام 2018 عبر تعيين موزع جديد لها يحمل اسم «امسترجى»، وتم تقسيم السوق إلى 3 قطاعات، منها التجزئة، والشركات من خلال التركيز على وحدات الهاردير الخارجى والفلاش ميمورى، بينما يستهدف التكامل التركيز على حلول المراقبة surveillance business.

وأكد الاستعداد التام لدعم خطة الدولة المصرية فى ملف التحول الرقمى من خلال تقديم حلولها ومنتجاتها، مشيرًا إلى أن شركته نفذت العديد من المشروعات التكنولوجية بمصر خلال المرحلة الماضية فى عدة قطاعات منها المدن الذكية.

وأضاف أن الشركة تعكف حاليًا على تطوير حلول تقنية خاصة بتحليل البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعى، كما تدرس التفاوض مع القطاع المصرفى بالسوق المحلية لتقديم خدمات تخزين البيانات.

على صعيد آخر، لفت «عزى» إلى أن ويسترن ديجيتال طورت مؤخرا كاميرا بسعة تخزين 2 تيرا بايت مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعى، منوهًا بأن الشركة تستهدف التركيز على إتاحة حلول لقطاعات الاتصالات والبنية التحتية والبنوك ومراكز البيانات التى شهدت طفرة ملموسة، خاصة أن %70 من تكاليف إنشائها تتمثل فى حلول التخزين – على حد تقديره، إضافة إلى مشروعات النقل.

ولفت «عزى» إلى أن شركته طورت هارديسك بسعة تخزين تصل إلى 22 تيرا بايت، وتعمل حاليًا على تطوير آخر بسعة 26 تيرا بايت، ومن المخطط أن يتم طرحه بالأسواق خلال فترة تتراوح من 4 إلى 5 أشهر .

وذكر أن الشركة تمتلك مصانع فى تايوان وماليزيا تختص بتصنيع الهارديسك، وآخر يقوم بإنتاج أجهزة الفلاش ميمورى داخل اليابان باستخدام تكنولوجيا دقيقة للغاية تصل إلى 9 نانومترات، معتبرا أن حلول التخزين لن تختفى ولكنها تتطور سريعًا مع نمو الاستخدامات.

على صعيد آخر، أوضح أن السوق المصرية حققت نموًا غير مسبوق فى مبيعات الشركة، مقارنة بالأسواق الأخرى المتواجدة فيها الشركة بالقارة السمراء، متوقعًا أن تحقق مصر معدلات نمو متقدمة خلال العام المقبل.

وألمح إلى أن شركته استطاعت التغلب على ضوابط الاستيراد التى أقرتها الحكومة من خلال توافر مخزون كافٍ من المنتجات فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن قرار ويسترن ديجيتال تدرس افتتاح مكتب لها فى السوق المصرية مرهون بتحسن الأوضاع العالمية.