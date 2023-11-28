«ويز إير» تستهدف تشغيل رحلة يوميا بين مطاري أبوظبى وسفنكس

تستهدف شركة ويز إير تشغيل رحلة طيران يوميًّا بين مطاريْ سفنكس وأبوظبي بدولة الإمارات، مطلع الشهر المقبل؛ بهدف تعظيم الرحلات بين مصر والإمارات.

قال سيف بهجت، المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للطيران ووكيل ويز إير بمصر، إن شركة ويز إير تنظم حاليًّا 4 رحلات أسبوعيًّا بين مطاريْ سفنكس وأبوظبي بدولة الإمارات.

وأضاف أنه سيتم تشغيل طائرات إيرباص كبيرة الحجم بين مطاريْ سفنكس وأبوظبى بدولة الإمارات التى تحمل على متنها 239 راكبًا.

وذكر أنه تم افتتاح فرع مبيعات لشركة ويز إيز بمنطقة وسط البلد؛ بهدف تسهيل بيع تذاكر طيران الشركة بمصر.

ولفت إلى أن ويز إير العالمية تنظم 100 رحلة أسبوعيًّا بين المطارات المحلية والعالمية، مشيرًا إلى تشغيل رحلات إلى كل من مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بجانب تشغيل رحلات إلى برج العرب وسوهاج.

وأكد أن الشركة تنظم رحلات إلى إيطاليا ورومانيا وأبوظبي بدولة الإمارات إلى السوق المحلية؛ بهدف جذب الوفود السياحية وخدمة نقل العمال.