نقل وملاحة

«ويز إير» تدشن خط طيران بين مطاري أبوظبي وبرج العرب خلال الشهر الحالي

بواقع رحلتين أسبوعيًّا
دعاء محمود 8:37 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21 8:37 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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أعلنت شركة ويز إير أبو ظبي، التابعة لويز إيز العالمية والوكيل الحصرى لشركة N.S.A.S Travel ، اعتزامها تدشين خط طيران منتظم بين مطارى أبوظبي بالإمارات وبرج العرب بالاسكندرية، خلال الشهر الحالي؛ وذلك بهدف زيادة تدفق الحركة السياحية بين مصر والإمارات.

قال اللواء أحمد حمدي، مدير المجموعة بمصر، في بيان صحفي، إنه من المقرر تشغيل رحلتيْ طيران أسبوعيًّا بين مطاريْ أبوظبى وبرج العرب، كما سيتم تخصيص 4 طائرات للعمل على خط الطيران الجديد؛ بهدف استيعاب تدفق حركة السياحية بين الدولتين.

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ولفت إلى أن ويز أير أبوظبى للطيران هى وليدة الشراكة بين ويز أير العالمية ومجموعة أبوظبى القابضة للاستثمارات.

وتعدّ ويز العالمية إحدى أكبر شركة طيران منخفض التكاليف على مستوى العالم، وتمتلك الشركة أسطولًا يضم أكثر من 135 طائرة.

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بقلم دعاء محمود

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