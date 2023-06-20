«ويز إير أبو ظبي» تسير رحلات لمطار سفنكس الدولي من 1 نوفمبر

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي ، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام ليصل إلى 10 طائرات، ما يعزز خطتها في إطلاق رحلات بتكلفة منخفضة نحو وجهات جديدة ومميزة.

وستسير شركة الطيران مسارًا جديدًا يربط بين عاصمة دولة الإمارات أبوظبي ومطار سفنكس الدولي في القاهرة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023.

وستعمل الرحلات من أبوظبي إلى القاهرة يومي الأربعاء والأحد، بأسعار تبدأ من 279 درهما إماراتيا فقط.

وقال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: نحرص على دعم نمو قطاع الطيران والسياحة في دولة الإمارات والمنطقة، وندرك أن تقديم رحلات جوية بأسعار منخفضة من شأنه منح الراغبين بالسفر لأغراض العمل أو الترفيه تجارب متميزة للغاية، بما يعزز القيمة الاقتصادية المستدامة.

وتابع : ستتيح رحلاتنا الجوية الجديدة بين أبوظبي والقاهرة للمسافرين فرصة استكشاف كلا البلدين، كما تدعم هذه الخطوة الرؤى الاقتصادية التي تتطلع دولة الإمارات وجمهورية مصر إلى تحقيقها على المدى البعيد، وذلك في إطار التزامنا المستمر بتوسيع شبكتنا والارتقاء بعروضنا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها، قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: “يسعدنا دعم نمو ويز إير أبوظبي من خلال هذه الخطوة، والتي تبرز كمؤشر واضح على حجم الطلب المتزايد للرحلات منخفضة التكلفة في سوق السفر، ويسرنا إطلاق مسار جوي جديد إلى القاهرة، والتي تعتبر سوق سفر رئيسية ووجهة مفضلة للعديد من المقيمين في دولة الإمارات.

وأضافت، نتطلع إلى دعم ويز إير أبوظبي لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل، بما من شأنه تعزيز مكانة مطار أبوظبي الدولي كأحد أسرع المطارات نمواً في الشرق الأوسط”.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، على توفير تجارب سفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندريةوسوهاج (مصر).

ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان،والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا)وأثيناوسانتوريني (اليونان) وسمرقند،وطشقند أوزبكستان وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.