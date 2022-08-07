«ويرآب» تتفاوض على تقديم خدمة النقل الذكى بإحدى المشروعات السكنية بشرق القاهرة

تفاوض شركة «ويرآب» الإنجليزية لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول – أحدث الوافدين الجدد للسوق المصرية فى نشاط طلب خدمات النقل التشاركى – على إتاحة الخدمة داخل إحدى المجتمعات السكنية المغلقة فى منطقة شرق القاهرة.

قال أحمد حسين، الرئيس التنفيذى لـ«ويرآب»، إن الشركة تضع حاليا اللمسات النهائية لتشغيل خدمة النقل الذكى لصالح رواد المدينة عبر 500 سيارة مع المطور العقارى المسئول عن إدارتها وتشغيلها، دون الخوض فى مزيد من التفاصيل لحين إنهاء المباحثات الرسمية.

وأوضح حسين لـ«المال» أن «ويرآب» انتهت من استخراج التراخيص اللازمة كلاعب جديد فى سوق خدمات النقل الذكى بمصر، وستبدأ عملها فى مدينة الإسكندرية كمرحلة أولى كونها مقصدا سياحيا للمصطافين، على أن تكون «القاهرة» و«الجيزة» المحطة القادمة لها.

يذكر أن «وايرآب» تأسست خلال مارس من العام الماضى، وتستهدف كمرحلة أولى التركيز على أسواق القارة السمراء، وعلى رأسها المغرب، يليه التوسع تباعًا فى باقى دول أفريقيا.

وفى سياق متصل، ألمح إلى أن شركته بصدد إتاحة 3 فئات: الموفرة، والاقتصادية، والتاكسى الأبيض، علاوة على تخصيص فئة خاصة بالدراجات النارية، مبينا أن تعريفة الفئة الموفرة ستبدأ من 8 جنيهات لفتح العداد، و276 قرشا لكل كيلومتر، و42 قرشا لكل دقيقة انتظار.

كما تقدر تعريفة فتح العداد فى الفئة الاقتصادية بنحو 8.8 جنيه، ويقدر سعر الكيلومتر 3 جنيهات و10 قروش، و46 قرشا لكل دقيقة انتظار، بينما تبلغ تكلفة فتح العداد فى التاكسى الأبيض 7 جنيهات و20 قرشا، بالإضافة إلى 2.49 جنيه لكل كيلومتر، و38 قرشا لكل دقيقة انتظار.

وتصل تعريفة الدراجة النارية إلى 6 جنيهات لفتح العداد، و2.07 جنيه لكل كيلومتر، مقابل 32 قرشا لكل دقيقة انتظار.

حسين: التطبيق يتيح قبول المصريين والأجانب بشرط سريان جواز السفر

فى سياق متصل، لفت حسين إلى أن متطلبات تسجيل الكباتن على التطبيق تتمثل فى بطاقة الرقم القومى ورخصة القيادة، منوها بأن التطبيق يتيح قبول الأجانب بشرط سريان جواز السفر، مقدرا إجمالى عدد الكباتن المسجلين على التطبيق بنحو 35 ألفا حتى الآن.

وأضاف أن تطبيق «ويرآب» يتيح قبول السيارات بداية من موديل 2000 وحتى 2023، بعد استيفاء فحص الحالة الفنية، علاوة على الدراجات النارية والاسكوتر، بشرط مراعاة الشروط الفنية لها قبل قبول التسجيل على التطبيق.

ويعمل فى السوق المصرية أكثر من شركة فى تقديم خدمات النقل الذكى، مثل «أوبر» الأمريكية، و«كريم» الإماراتية، و«إن درايفر» الروسية، وآخرها «ديدى» الصينية، فيما تستحوذ الأولى على نصيب الأسد من حجم السوق وعدد الكباتن.

وتتراوح نسبة العمولة التى تستقطعها الشركات من الكباتن على كل رحلة بين 15 إلى %25 من قيمتها.