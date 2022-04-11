قال محمد مجد، الرئيس التنفيذى للتطبيق، إن البنوك الست تمتلك فعليًا برامج لتمويل الزفاف، ومن المتوقع انتهاء المباحثات معها بنهاية أبريل الحالي، لافتًا إلى أن فكرة عمل “ويدنجو” ترتكز على إتاحة عروض سعرية معتمدة من شأنها تسهيل حصول المستخدمين على تمويلات.

وأوضح “مجد” فى حوار مع “المال” أن التطبيق يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين المقبلين على الزواج ومقدمى خدمات الزفاف، من مصممين وتجار فساتين السهرة والزفاف، وأطباء ومراكز وخبراء التجميل، ووكالات السفر، وقاعات الأفراح، والمصورين، ومعارض تأجير سيارات الزفاف، وفضلًا عن متاجر بيع المجوهرات، ويقدم خدماته حاليًا فى محافظتى القاهرة والجيزة، ويعتزم التوسع فى مدن الإسكندرية والدلتا والصعيد بنهاية العام الحالي.

يفاوض تطبيق ويدنجو لطلب خدمات الزفاف أونلاين 6 بنوك محلية لإتاحة نظام تقسيط تجهيزات الزفاف لعملائه، كما عقد شراكة مع أحد مصنعى الألماس بالسوق المصرية لإتاحة مجوهرات عبر الأبلكشين بسعر اقتصادى تنافسي.

وأكد أن “ويدنجو” بدأ دراسة السوق المصرية منذ عام 2019 قبل مزاولة نشاطه رسميًا مطلع العام الحالي، وخلص القائمون عليه إلى وجود صعوبات يعانى منها الشباب المقبلون على الزواج، فى مقدمتها عامل الوقت والتكلفة، إذ يساعد التطبيق على توفير وقت المستخدمين فى عمليات البحث والمقارنة بين أفضل عروض حجز القاعات وغيرها من تجهيزات الزفاف بشكل آمن ومريح، فضلًا عن توفير الاحتياجات الشخصية فى إطار الميزانية المتاحة عن طريق عروض حصرية على جميع الخدمات والمنتجات.

استهداف 200 ألف عميل بنهاية 2022.. وطرح pay WEDDNGO للتواصل بين التجار والمستخدمين

ولفت إلى أن عدد العملاء المسجلين على التطبيق يصل إلى 10 آلاف عميل، ونستهدف الوصول إلى 200 ألف قبل أواخر 2022، معتبرًا أن أحد العوامل التى ساهمت فى قبول فكرة التطبيق هو الاتجاه العام الذى تتنباه الدولة للتوجه نحو التحول الرقمي.

وأضاف “مجد” أن فريق عمل WEDDNGO قرر أيضًا الدخول فى منظومة تقسيط الخدمات من أجل استقطاب أكبر قاعدة عملاء مثل فستان الزفاف وحجز القاعة وسيارة الزفاف نفسها، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من البنوك وشركات التمويل الاستهلاكى مثل فاليو وسيمبل وكونتاكت وفرصة التى تتيح السداد بالتقسيط على 12 شهرًا دون فوائد.

وألمح إلى أن التطبيق يسعى من وراء تنويع محفظة خدمات التقسيط إلى تلبية احتياجات كل أنواع العملاء، وحل جميع المشكلات التى قد يعانى منها المستخدمون عن الحصول على الخدمة، مبينًا أن إجمالى حجم الاستثمارات الاستثمارات التى تم ضخها فى السوق المصرية بلغ 4 ملايين جنيه.

وذكر أن التطبيق يقدم خدمة الدعم والمتابعة للعملاء، بهدف الرد على استفساراتهم على مدار يوميا وتذليل كل الصعوبات التى تواجههم، مشيرًا إلى أن WEDDNGO تستهدف تحقيق %600 نموًا فى حجم أعمالها بنهاية العام الحالي.

ولفت “مجد” إلى أن إدارة التطبيق بصدد إضافة خدمة جديدة وهى WEDDNGO PAY التى تتيح للعملاء الذين يتخوفون من استخدام التطبيق، التواصل مع التاجر بشكل مباشر، وسداد مقابل الخدمة عبر تقنية الدفع عبر رمز الاستجابة السريع QR CODE.

ونوه بأن الأبلكشين مزود أيضًا بخاصية المحادثات المباشرة بين التاجر والمستخدم، للاستفسار عن كل التفاصيل التى يحتاج إليها، مع معاينة المنتج من خلال صور ومقاطع فيديو حقيقة للمنتج، إضافة إلى توفير قائمة تحتوى على الوصف الكامل له تشتمل على الأسعار، والخامات، ومقر التاجر، وغيرها من التفاصيل.

وأشار “مجد” إلى أن التطبيق يقدم لعملائه مجموعة من خدمات الزفاف تتمثل فى خدمات حجز قاعات الأفراح، وجلسات تصوير العروسان، وفساتين الزفاف والمجوهرات، إضافة إلى مجموعة أطباء متخصصين فى عمليات التجميل والتغذية، ومن المخطط إضافة بعض خدمات أخرى للرجال مثل “بدلة العريس” ومراكز التجميل الخاصة بهم.

إضافة خدمة بدل الفرح ومراكز تجميل.. وتقديم استشارات نفسية للمقبلين على الزواج بالمجان

وتابع قائلا: يقدم التطبيق كذلك خدمة الطبيب النفسى بالمجان، من خلال التعاقد مع 5 أطباء حاليًا، ومن المقرر زيادة العدد خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عن اعتزام الشركة طرح منصتها الإلكترونية فى السعودية بنهاية الربع الثانى من العام الحالي، وتبحث حاليًا ذلك الأمر مع مستثمرين بالمملكة.

تفعيل الأبلكيشن بالسعودية.. وحصلنا على تمويل من7 خانات

وعلى صعيد الجولات التمويلية، أوضح “مجد” أن الشركة استطاعت مؤخرًا خوض جولة تمويلية حصلت بموجبها على مبلغ مكون من 7 خانات بالجنيه من مستثمر ملائكي، وسيتم استخدام حصيلة الاستثمارات الجديدة فى تطوير التطبيق والتكنولوجيا المستخدمة.

يذكر أن شركة “فرحى مول” المسئولة عن تطوير تطبيق “ويدنجو” تأسست فى فبراير 2021 وتعمل فى نشاط حلول البرمجيات والتجارة الإلكترونية.