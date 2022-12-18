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ويجز يُغني «عز العرب» بين شوطي نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022

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نهائي كأس العالم 2022 الأرجنتين وفرنسا

ويجز يُغني «عز العرب» بين شوطي نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022
أحمد حمدي

أحمد حمدي

4:31 م, الأحد, 18 ديسمبر 22

يقوم حاليا نجم أغاني الراب ويجز بإجراء بروفاته النهائية لأغنيته الجديدة “عز العرب” في استاد لوسيل بقطر ، وذلك استعدادا لغنائها بين شوطي نهائي مونديال كأس العالم 2022 بالدوحة بعد قليل، في اللقاء الذي يجمع منتخبي الأرجنتين وفرنسا .

وطرحت الصفحة الرسمية للفيفا أغنية عز العرب بطريقة الفيديو كليب منذ يومين، ولاقت مشاهدة كبيرة وإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي بويجز ، وأخرج الكليب علي العربي مخرج فيلم “كباتن الزعتري” منذ سنوات الذي حصد جوائز عالمية .

وينتظر الجمهور المصري والعربي ظهور ويجز اليوم في نهائي مونديال قطر 2022 ، وذلك بعد الدعم الذي لقيه بمنصات السوشيال ميديا اليومين الماضيين لكونه أول فنان عربي يغني في أكبر حدث رياضي عالمي .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

4:31 م, الأحد, 18 ديسمبر 22