ويجز يُغني «عز العرب» بين شوطي نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022

يقوم حاليا نجم أغاني الراب ويجز بإجراء بروفاته النهائية لأغنيته الجديدة “عز العرب” في استاد لوسيل بقطر ، وذلك استعدادا لغنائها بين شوطي نهائي مونديال كأس العالم 2022 بالدوحة بعد قليل، في اللقاء الذي يجمع منتخبي الأرجنتين وفرنسا .

وطرحت الصفحة الرسمية للفيفا أغنية عز العرب بطريقة الفيديو كليب منذ يومين، ولاقت مشاهدة كبيرة وإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي بويجز ، وأخرج الكليب علي العربي مخرج فيلم “كباتن الزعتري” منذ سنوات الذي حصد جوائز عالمية .

وينتظر الجمهور المصري والعربي ظهور ويجز اليوم في نهائي مونديال قطر 2022 ، وذلك بعد الدعم الذي لقيه بمنصات السوشيال ميديا اليومين الماضيين لكونه أول فنان عربي يغني في أكبر حدث رياضي عالمي .