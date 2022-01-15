ويجز يلفت الأنظار على السوشيال ميديا فى حفله الغنائي الأخير.. متخصصون يشرحون الأسباب

أحيا مطرب الراب ويجز مؤخرا حفلا غنائيا ضخما بمشاركة أعضاء فرقته داخل إحدى الحدائق بالقاهرة الجديدة بحضور عدد غير مسبوق من آلاف الشباب من الجنسين ممن تفاعلوا مع أغانيه طوال فترة تواجده على خشبة المسرح، وأحدثت صور الحفل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وقدم في الحفل اغنياته الشهيرة دورك جاي ، كيفي كده وغيرها والتي حقق بها شهرة واسعة محليا وعربيا وأفريقيا أيضا مؤخرا.

طارق حسيب : مطربو الراب لديهم ثقافة موسيقية حقيقية عكس فناني المهرجانات لا يملكون خلفية موسيقية

قال الموزع الموسيقي طارق حسيب إن مطربي الراب لديهم ثقافة موسيقية حقيقة عكس فناني المهرجانات فلا يملكون خلفية موسيقية .

وأكد أن ويجز ومروان بابلو وغيرهم من مطربي الراب ، يقلدون بعض المطربين الغربيين في هذا اللون الغنائي، لافتا إلى أن مطربي الراب لديهم مفهوم يعملون به في مجال الموسيقي وفريق عمل يعتمدون عليه وهذا هو سر نجاحهم، بالإضافة لموسيقاهم المختلفة التي يقدمونها في اغنياتهم ، كلها عوامل تجذب المستمعين بدرجة كبيرة.

وأوضح حسيب أن ويجز وبابلو من فئة مطربي الراب أصبحت لديهم شعبية واضحة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة تفوق فناني المهرجانات.

مها متبولي : يقدم ما تريده الطبقات الشعبية في مصر بجانب موسيقاه التى تجذب الطبقات الغنية

وأوضحت الناقدة مها متبولي أن الجمهور أصبح يريد سماع ذوق مختلف وموسيقى جديدة مثل الراب ، وسبب نجاح ويجز الحقيقي الفراغ الفني في الساحة الغنائية فلم يعد هناك نجوما حقيقين ومطربين يقدمون أغنيات عالقة في أذهان الجمهور وتجذبهم.

وأشارت إلى أن ويجز يختلف عن باقي مطربي الراب في اختيار أغنياته التي تحمس الجمهور لسماعه ، لافتة إلى أنه متابع لما يحدث في العالم من تطور موسيقي من حيث التوزيعات المختلفة.

بالإضافة لخبرته في الحفلات الغنائية وكذلك في نفس الوقت يقدم ما تريده الطبقات الشعبية في مصر بجانب أن الموسيقى التي يقدمها تجذب الطبقات الغنية فى المجتمع ويتم سماعه في المناسبات المختلفة.