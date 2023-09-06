ويجز يقدم الأغنية الدعائية لفيلم «فوي فوي» (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ” فوي فوي ” الجديد المقرر تقديمه للجمهور منتصف سبتمبر الجاري بالسينمات المصرية الأغنية الدعائية الرسمية للفيلم بصوت مطرب الراب ” ويجز” .

الأغنية بعنوان” حلوة منك ” تأليف و اخراج عمر هلال ، ويضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما منهم محمد فراج، وبيومى فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللى كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، حول “حسن” حارس الأمن الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين فى إحدى بطولات كأس العالم فى أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

فى هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب فى منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه فى الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا المزيد من الفرص، ومن المقرر طرح الفيلم بدور السينما ابتداءً من 13 سبتمبر ، و 21 سبتمبر فى باقى الدول العربية.

حلوة منك تم تصويرها بالأبيض والأسود وبكلمات يغنيها ويجز وهي الأغنية الرسمية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، مجسدة الرغبة فى الانطلاق نحو حياة جديدة وتحقيق الأحلام، وبجانب ويجز الذى يظهر محلقاً فوق مدينة مليئة بالبنايات وحوله آخرون محلقين من خلفه، نرى مقاطع من الفيلم مع كل عبارة تشير إلى معناها، حتى نتفاجأ بظهور محمد فراج الذى يؤدى دور الشخصية الرئيسية فى الفيلم محلقاً فى السماء معهم.