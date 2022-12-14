ويجز يطرح أغنية لمونديال قطر بعنوان «عز العرب»

أعلن نجم أغاني الراب ويجز عن طرح أغنيته الجديدة ” عز العرب” عبر قناته الرسمية بيوتيوب الساعات القادمة ، وذلك بمناسبة مونديال قطر لكأس العالم المقام حاليا بالدوحة الذي أوشك على الانتهاء خلال أيام قليلة .

أغنية “عز العرب “كلمات وألحان وتوزيع ويجز، وهي فكرة حسين عبد الله الذوادي، أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية، وأحد مسؤولي تنظيم كأس العالم بقطر، و إخراج علي العربي صاحب الفيلم الوثائقي الشهير “كباتن الزعتري”، ومدير التصوير فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب، ومن إنتاج شركتي ambient light وشركة كالمنتارا.

ويعاون علي العربي وويجز سابقا في الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي “كباتن الزعتري” الذي أخرجه وأنتجه العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية المختلفة.

وتقول كلمات أغنية ويجز الجديدة”حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله”.