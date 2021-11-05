ويجز يثير ضجة بحفله الأخير في المنارة .. ويتفوق على مطربي السوق

وحقق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصل الحضور لأكثر من 10 آلاف شخص

أثار حفل مطربي الراب ” ويجز” و” عفروتو” الأخير بالمنارة أرينا بالقاهرة الجديدة أنظار الكثيرين أحد أكبر المسارح في مصر حاليًا من حيث الطاقة الاستيعابية للجمهور، وحقق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصل الحضور لأكثر من 10 آلاف شخص، أنهى سابقة تحدث لأول مرة لهذا النوع من الحفلات.

كما يعتبر هو الحفل الأول الذي يقدمه ويجز مطرب الراب منذ 3 سنوات تقريبا ، ويأتي بعد تحقيق أغنيته الجديدة كيفي كده مشاهدة كبيرة على يوتيوب مؤخرا ، وجاء الحفل غير متوقعا من حيث عدد الجمهور الذي حرص على حضوره مقارنة بحفلات المطربين المشهورين في الساحة الغنائية منذ سنوات الذي لاتكون حفلاتهم بهذه الصورة .

صلاح عطية : معنى حضور هذا العدد الضخم لهم أن هؤلاء الاشخاص لديهم جمهور كبير

علق الشاعر الغنائي صلاح عطية على هذا المشهد فقال : أرى ان أهم حدث موسيقي عام 2021 هو هذا الحفل الذي قدمه مطربي الراب ويجز وعفر وتو في المنارة أرينا وشهد هذا الحضور الجماهيري الكبير والغير متوقع .

ويؤكد للمال معنى حضور هذا العدد الضخم لمطربي الراب أن هؤلاء الاشخاص لديهم جمهور كبير يحب سماعهم بشدة ، لاسيما انه لايمكن أن يجبر أي شخص على الذهاب لحفل لاي فنان يغني الا اذا كان يحب الاستماع لموسيقاه وأغنياته .

ويضيف هؤلاء الفنانين الرابر لديهم جمهور يستمع لهم ويحضر حفلاتهم سواء اتفقنا او اختلفنا على مايقدمونه من فن وغناء موسيقى ، ولهم تأثيرا قويا في هذا الجمهور ، فكما كان يقال في الماضي السينما هي المقياس لنجاح أي فنان مقارن بالتلفزيون لان الجمهور يضطر لدفع تذكرة والذهاب بنفسه لمشاهدة فيلم لفنان معين عكس التلفزيون الذي يشاهده وهو في منزله ويمكنه تغيير المحطة فورا ، أيضا مقياس نجاح أي مطرب الشارع وتواجد الجمهور في حفلاته الموسيقية المختلفة .

أكرم عادل: حينما جاء جيل حميد الشاعري إيهاب توفيق وقمر وهشام عباس تم محاربته بقوة

ويرى الموزع الموسيقي أكرم عادل فقال: أن الصورة التي أثارت هذه الضجة لحفل مطربي الراب ويجز وعفروتو تؤكد ان هذه أجيال جديدة تتطور ولايمكن ايقافها ، وهناك أشكال موسيقية وغنائية مختلفة ونوعية كلمات للاغنيات استهوت الشباب الصغير وهذه حقيقة لايمكن انكارها أبدا .

ويضيف منذ سنين طويلة كان الغناء المصري يتمثل في جيل أم كلثوم وعبد الحليم ثم تلاه جيل مدحت صالح وهاني شاكر ومحمد منير وحينما جاء جيل حميد الشاعري ايهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس تم محاربته بقوة واتهامه بافساد الذوق العام ، نفس الامر يتكرر حاليا مع مطربي الراب .

أي أنه في كل فترة سيظهر موجة جديدة من الغناء في مصر ، وسيتم اتهامها أنها تفسد ذوق الجمهور لكن الحقيقة ان ذلك تطور للشكل الموسيقي الذي لم يعد يستهويه الجمهور ويقبل عليه بشغف مثل السابق فاتجه لفن جديد مختلف موسيقيا مثل الراب .