«ويبكو» تنفذ برنامج حفر استكشافيا وتنمويا جديدا لزيادة إنتاج «بدر-1»

تعكف شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» على تنفيذ خطة تتضمن برنامج حفر جديدا بموقع بدر-1، التابع للشركة، بهدف زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من الموقع الفترة القادمة.

قال مسئول وثيق الصلة بالشركة إن برنامج الحفر الجارى تنفيذه يتضمن آبارا تنموية وأخرى استكشافية، بهدف زيادة معدلات إنتاج موقع بدر -1، وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية المنطقة.

وأضاف لـ«المال» أنه بفضل برامج الحفر المستمرة بشكل سنوى يتم تعويض معدلات الانخفاض الطبيعية فى إنتاجية المنطقة، الأمر الذى يحافظ على استمرار الإنتاج عند مستويات مرتفعة تقارب نحو 6000 برميل من الزيت الخام يوميا حاليا.

وأشار إلى أن موقع الإنتاج «بدر-1» من أكثر المناطق الواعدة التى تقوم الشركة بإدارتها، ومن المتوقع زيادة إنتاجه الفترة القادمة، ويحتوى على كميات واعدة من الاحتياطى القابل للاستخراج والذى تدور معدلاته حول 17 مليون برميل تقريبا.

وعلى صعيد آخر، قال المسئول إن شركة «ويبكو» تسعى بشكل دائم لتطوير البنية التحتية والعمل وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية على صعيد حماية البيئة وسلامة العاملين وتطوير نظم مكافحة الحريق ورفع كفاءة تسهيلات الإنتاج.

يشار إلى أن «ويبكو» هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى تم تأسيسها بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2009 للعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن الزيت الخام، وتقوم بإدارة ميناء الحمراء البترولى، وخطوط البترول، واستقبال وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والتخزين وإعادة الشحن.

وبلغت تكلفة حفر الآبار التنموية والاستكشافية بموقع الإنتاج «بدر -1» خلال العام الماضى نحو 30 مليون دولار، وفقا لتقرير حديث صادر عن «البترول» أطلعت عليه «المال».

وبحسب التقرير، شهد العام الماضى حفر 6 آبار بموقع الإنتاج “بدر-1”، منها بئر واحدة استكشافية و5 آبار تنموية.

ووفقا للتقرير فقد بلغ إنتاج موقع “بدر-1” خلال العام الماضى نحو مليون ونصف برميل من الزيت الخام بنسبة تحقيق %119 من الخطة المستهدفة.

وأكد التقرير أن شركة “ويبكو” تسعى لتحويل “بدر-1” إلى منطقة محورية لتخزين وشحن الزيت الخام للشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية، ولضمان استمرارية الشحن بدون اختناقات تؤثر على الإنتاج باستخدام الينية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتوافرة وتطويرها.

يشار إلى أن شركة «ويبكو» استعرضت أمام وزير البترول المهندس طارق الملا مؤخرًا موازنتها التخطيطية للعام المالى 2023-2022، والخطوات الجارية بمشروعات التوسعات بميناء الحمراء البترولى.

وأوضحت شركة بترول الصحراء الغربية أنه جارٍ استكمال الإجراءات الأساسية اللازمة للبدء فى مشروع إنشاء منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية على مساحة 420 فدانًا، والذى يضم مستودعات تخزين للسولار والبنزين عالى الأوكتين، ووقود النفاثات والتسهيلات والمرافق الداعمة لها، وكذلك مناطق تجارية ولوجستية، ويعمل على خدمة مجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه.

وأضافت أن المشروع الآخر المقام على مساحة 120 فدانًا فى إطار التوسعات المستقبلية لمنطقة ميناء الحمراء من خلال إنشاء مستودعى التخزين التاسع والعاشر، وجارٍ حاليًّا إعداد الدراسات الهندسية الأساسية للمشروع من خلال شركة بتروجت المقاول العام للمشروع.