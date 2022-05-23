«ويبكو» تخطط لزيادة السعات التخزينية للخام بميناء الحمراء البترولي بنسبة تقارب %27

تستهدف شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» زيادة حجم السعات التخزينية لميناء الحمراء البترولى بنسبة تقارب %27 قبل ختام العام الجارى، لترتفع من 2.13 مليون برميل إلى 2.7 مليون برميل، وفقًا لتقرير حديث أطلعت عليه «المال».

يشار إلى أن «ويبكو» هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى تم تأسيسها بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2009 للعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن الزيت الخام، وتقوم بإدارة ميناء الحمراء البترولى، وخطوط البترول، واستقبال وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والتخزين وإعادة الشحن.

أوضح مسئول وثيق الصلة بشركة «ويبكو» أنه جارٍ حاليًّا تكثيف أعمال تنفيذ مشروع مستودع التخزين الثامن بالتعاون مع شركتى إنبى وبتروجت للانتهاء منه قبل ختام العام الجارى 2022، مضيفًا أن ذلك المشروع يعد جزءًا من مخطط الشركة لرفع السعات التخزينية لميناء الحمراء البترولى إلى 4 ملايين برميل مستقبلًا.

وتسابق «ويبكو» الزمن لتحويل ميناء الحمرا البترولى لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة، لتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط، إذ يعد ميناء الحمراء البترولى منفذًا لاستيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات الخاصة بمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه فى العلمين الجديدة.

ولفت إلى أنه رغم تحديات جائحة كورونا العام الماضى فإنه تم الانتهاء فى زمن قياسى من مشروع مستودع التخزين السابع الذى رفع القدرات والسعات التخزينية لميناء الحمراء البترولى بما قارب %42 لتصل إلى 2.13 مليون برميل، بدلًا من 1.5 مليون برميل فقط قبل ذلك.

وتعاقدت شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» مع شركتى «إنبى» و«بتروچت» عام 2020 على تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات «7-8» لتخزين الزيت الخام بتكلفة إجمالية تقديرية نحو 64 مليون دولار، بغرض زيادة السعة التخزينية لموقع «ميناء الحمراء البترولى»، لضمان استقبال الزيت الخام المنتج من الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية.

وأشار المسئول إلى أن الشركة تسعى إلى مزيد من التطوير، وتنفيذ عدد أكبر من مشروعات زيادة السعات التخزينية لميناء الحمراء البترولى الفترة القادمة، يتم فيه تداول أكثر من %50 من كميات الزيت الخام المنتجة داخل السوق المصرية.

ولفت إلى أن مستودعات التخزين الأخرى تسعى «ويبكو» لصيانتها وتطويرها بشكل دائم لضمان وجودها فى الخدمة، ودعم مخطط الدولة فى زيادة قدرات تخزين البترول الخام بميناء الحمراء البترولى، لخدمة مستهدفات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة.

يشار إلى أن شركة «ويبكو» استعرضت أمام وزير البترول المهندس طارق الملا مؤخرًا موازنتها التخطيطية للعام المالى 2023-2022، والخطوات الجارية بمشروعات التوسعات بميناء الحمراء البترولى.

وأوضحت شركة بترول الصحراء الغربية أنه جارٍ استكمال الإجراءات الأساسية اللازمة للبدء فى مشروع إنشاء منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية على مساحة 420 فدانًا، والذى يضم مستودعات تخزين للسولار والبنزين عالى الأوكتين، ووقود النفاثات والتسهيلات والمرافق الداعمة لها، وكذلك مناطق تجارية ولوجستية، ويعمل على خدمة مجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه.

وأضافت أن المشروع الآخر المقام على مساحة 120 فدانًا فى إطار التوسعات المستقبلية لمنطقة ميناء الحمراء من خلال إنشاء مستودعى التخزين التاسع والعاشر، وجارٍ حاليًّا إعداد الدراسات الهندسية الأساسية للمشروع من خلال شركة بتروجت المقاول العام للمشروع.

كما استعرضت موقف تطوير التسهيلات بميناء الحمراء البترولى، والانتهاء من مشروع منظومة التحكم الآلى بالميناء، فضلًا عن قرب إتمام المراحل النهائية من مشروع توسعات منظومة مكافحة الحريق فى إطار تحديث منظومة السلامة والأمن الصناعى، علاوة على مشروع إنشاء محطة مضخات جديدة بالميناء.

وتتماشى مشروعات التخزين لشركة ويبكو مع رؤية وزارة البترول بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وفى إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، وضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة فى «مدينة العلمين الجديدة».

نسمة بيومى