وول ستريت جورنال: 40% هبوطا في عائدات وأرباح تويتر المعدلة في ديسمبر

سجلت تويتر تراجعا بنسبة 40% في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة لشهر ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن أشخاص مطلعين.

ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي عقب تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر وذلك طبقا لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية ستاندرد ميديا اندكس.

وكان ماسك قد حذر في نوفمبر الماضي من احتمال إفلاس تويتر. وقال في ديسمبر إن الشركة في طريقها لتحقيق “نقطة التعادل تقريبا للتدفق النقدي” في عام 2023.

وسددت تويتر أول دفعة فائدة في يناير على قرض قدمته البنوك للمساعدة في تمويل شراء الملياردير ماسك لشركة التواصل الاجتماعي العام الماضي.