وول ستريت جورنال: حماس تصر على تسليم المحتجزين إلى مصر بسيارات إسعاف

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن حركة حماس تصر على تسليم المحتجزين إلى مصر مباشرة وبسيارات إسعاف مصرية، وليس عن طريق الصليب الأحمر.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن إسرائيل أرادت زيارة الصليب الأحمر بقية المحتجزين بعد أول تبادل للأسرى، لكن الطلب الإسرائيلي قوبل برفض من جانب حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطراف المشاركة في الاتصالات حاليًا تعمل على هذه التفاصيل اللوجستية بهدف حلها، اليوم الخميس.

في وقت سابق اليوم، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وأضاف رشوان، في تصريحات صحفية أن ما يتم التشاور حوله حاليًا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه من المتوقع وفقًا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ، غدًا الجمعة.

فيما كشف مصدر مصري مسؤول لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، عن استمرار المباحثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن مصر تعقد اتصالات مع الأطراف كافة؛ للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة، وموعد تحديد بدء سريان الاتفاق سيكون خلال ساعات.