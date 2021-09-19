«وول ستريت جورنال» تكشف تفاصيل العثور على زجاجتي تيكيلا في طائرة بايدن

الواقعة كانت في وقت سابق من سبتمبر الجاري في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس

اضطرت شركة “بوينج” عملاقة صناعة الطائرات الأمريكية إلى فتح تحقيق في واقعة العثور على زجاجتي من المشروب الكحولي “تيكيلا” في إحدى طائرات “إير فورس 1” الرئاسية التي تعمل على تطويرها بأحد مصانعها في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن الواقعة تمثل خطرا كبيرا، حيث أنها تتضمن عنصرين بالغي الحساسية: الكحول وطائرة شديدة السرية.

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة كانت في وقت سابق من سبتمبر الجاري في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم فتح تحقيق في اكتشاف زجاجتي “تيكيلا” على متن إحدى الطائرتين، مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى الآن كشف أين كانت تلك الزجاجتين؟

وقال متحدث باسم “بوينج” للصحيفة إن الواقعة فردية.

وأكدت الصحيفة أن موظفي الشركة لا يتمكنون من العمل على متن هذه الطائرة سوى بعد الحصول على تصاريح أمنية.

من جهتها قالت متحدثة باسم سلاح الجو الأمريكي: إن “بوينج” أبلغت القسم المختص بشؤون الأفراد، وإن الأمر لم يؤثر على العمل بالطائرة.

وكانت “بوينج” قد تخلفت عن تسليم النموذجين الجديدين للطائرة الرئاسية “إير فورس 1″، بينما تواجه طائرة التموين “كي سي 46” مشكلات عدة.

وتراكمت المشكلات الفنية لدى “بوينج”، خلال الأشهر الأخيرة، ومنها أعطال كهربائية في قمرة قيادة طائرات الطراز “ماكس”، وتشوهات في جسم طائرة 787 وتأخير في تسليم “777 أكس”، لكن مراقبين يقولون إن الأمر نتيجة التشدد في الإشراف على أدائها بعد الحوادث الأخيرة.

وإثر الحادثين اللذين تعرضت لهما طائرتها الجديدة “737 ماكس”، وخلفا 346 قتيلا، في 2018 و2019، بدأت الشركة تتعرض لتحقيقات متعددة.

ويطلق على طائرة الرئيس الأمريكي “إير فورس ون”، وهي مزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ.

وأقرت شركة “بيونج” بوقوع الحادثة، متحدثة عن أن الأمر يتعلق بـ”أفراد”، وأكدت أنها تعمل بجد على تحسين جودة عمليات التصنيع.

وتحدثت شركة “بيونج” في وقت سابق من العام الجاري عن أن عملية تسليم الطائرتين الجديدتين ستتأخر لمدة عام.