وول ستريت جورنال: بيبسيكو الأمريكية تدرس شطب مئات الوظائف الإدارية في أمريكا الشمالية

تخطط بيبسيكو شركة الأغذية والمشروبات الأمريكية لإلغاء مئات الوظائف الإدارية في فروعها بأمريكا الشمالية في إطار مساعيها الرامية إلى تبسيط هيكلها التنظيمي، وخفض النفقات، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

ونسبت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الشركة قولهم إن عمليات إلغاء الوظائف ستشمل قطاع المشروبات في أمريكا الشمالية والموجود مقره في مدينة بورشينز بولاية نيويورك، وقطاع المقرمشات في أمريكا الشمالية وقطاع الأغذية المعلبة الموجود مقاره في شيكاجو وبلانو وتكساس.

وأضافت الصحيفة أن العدد الأكبر من الوظائف المشطوبة سيكون في قطاع المشروبات لآنه تم بالفعل شطب العديد من الوظائف في قطاع المقرمشات من خلال برنامج التقاعد الاختياري.