وول ستريت جورنال : الصحة العالمية تعتزم فتح تحقيق جديد حول منشأ كورونا

من المقرر تعيين فريق جديد من الخبراء بمن فيهم خبراء في الأمن البيولوجي والأمن المعملي والجينات، وذلك للتحقق من كيفية انتشار الفيروس بين البشر.

تخطط منظمة الصحة العالمية بدء تحقيق جديد حول منشأ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والتحقق مما إذا كان الفيروس قد صنع معمليًا أم لا، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وقالت “وول ستريت جورنال”، إنه من المقرر تعيين فريق جديد من الخبراء بمن فيهم خبراء في الأمن البيولوجي والأمن المعملي والجينات، وذلك للتحقق من كيفية انتشار الفيروس بين البشر.

ومن المتوقع أن يستهدف فريق بحث منظمة الصحة العالمية التحقق مما إذا كان “كوفيد-19” تسرب من معمل في ووهان الصينية في نهاية العام 2019، وهو الادعاء الذي أنكرته بكين، كما ينوي الفريق التحقق مما إذا كان الفيروس تم صنعه في دولة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الوكالات الاستخباراتية بالتحقيق في نظرية تسريب كورونا معمليا.

الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرا حول أصول كورونا

توصل مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى تقييم غير حاسم حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق استمر 90 يومًا بأمر من جو بايدن.

وجد التقرير أن مجتمع الاستخبارات لا يزال منقسمًا حول أي من النظريتين السائدتين – أن الفيروس جاء من تسرب معمل أو أنه نُقل من حيوان إلى إنسان بشكل طبيعي – من المرجح أن يكون صحيحًا.

وهناك إجماع موحد بين أجهزة الاستخبارات على أن النظريتين معقولتان، بحسب التقرير الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية.

صدر التقرير غير السري من قبل مجتمع الاستخبارات بعد أن طلب بايدن من وكالات الاستخبارات “مضاعفة” جهودها لتحديد كيفية بدء جائحة كوفيد -19. وتم إطلاع بايدن، الذي كلّف أجهزة المخابرات برفع السرية عن أكبر قدر ممكن من التقرير، على التحقيق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في حين فشل التقرير في الوصول إلى تقييم قاطع حول أصل الفيروس، فقد أطاح ببعض النظريات.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 232.3 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 13ر6 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 232 مليونا و 338 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و 756 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 6 مليارات و128 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.