وول ستريت جورنال: إيلون ماسك سيعلن موقفه النهائي من شراء تويتر في هذا التوقيت

من المتوقع أن يكرر قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك رغبته في امتلاك منصة التدوينات المصغرة “تويتر” عندما يخاطب موظفي شركة التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصدر مُطلع.

ومن المرجح أن يوضح الرئيس التنفيذي لـ “تسلا،” عملاقة صناعة السيارات الكهربية تصريحاته الأخيرة حول العمل عن بُعد ومناقشة استراتيجيته لـ “تويتر”، بما في ذلك دور الإعلان والاشتراكات، وفقًا للمقال الذي نُشر يوم الأربعاء.

ولم ترد شركتا تويتر وتسلا على الفور على طلب من وكالة “رويترز” للتعليق خارج ساعات العمل العادية، ويحاول ماسك، أغنى شخص في العالم وفقًا لمجلة “فوربس” شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وارتفعت أسهم تويتر بنحو 5٪ في تعاملات ما بعد السوق ، بعد أن أغلقت على ارتفاع 2٪ يوم الأربعاء.

ماسك يهدد بإلغاء الصفقة

كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد هدد بفسخ صفقة الاستحواذ على شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار، واتهم شركة التواصل الاجتماعي بـ “عرقلة” طلبه الرامي إلى معرفة المزيد عن قاعدة بيانات مستخدميها.

وقال ماسك، وهو أيضا رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، في خطاب قدمه إلى المنظمين، إنه يحق له إجراء تحليله الخاص عن الحسابات غير المرغوب فيها.

وتضفي الرسالة طابعا رسميا على صراع احتدم على مدار أسابيع، بعد أن أعلن ماسك أن الصفقة “معلقة” نظير إتاحة المزيد من المعلومات.

ودافعت تويتر عن تقديراتها.

لكن ماسك قال إنه يعتقد أن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات الوهمية تمثل حصة أكبر بكثير من نحو 5 في المئة من المستخدمين الذين تتحدث عنهم تويتر.

وقال محامي ماسك، مايك رينجلر، في الرسالة: “بصفته المالك المحتمل لتويتر، يحق للسيد ماسك كما هو واضح الحصول على البيانات المطلوبة التي تمكنه من التحضير لنقل أعمال تويتر إلى ملكيته وتسهيل تمويل معاملاته، ومن أجل إنجاز المهمتين، يتعين الفهم الكامل والدقيق لجوهر أعمال تويتر، وقاعدة (بيانات) مستخدميها النشطين”.