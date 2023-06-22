وول ستريت تواصل الهبوط بعد تلميح باول لرفع الفائدة مجددا

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعها في ختام جلسة التعاملات، إذ كرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في شهادته بالكونجرس التأكيد على سعي البنك لكبح جماح التضخم مع إشارته لاحتمال رفع الفائدة مجددا، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية خسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع تكبد أسهم قطاع التكنولوجيا والقطاعات ذات الصلة أكبر الخسائر.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 22.98 نقطة أو 0.52 % عند 4365.73 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 165.09 نقطة أو 1.21 % إلى 13502.20 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 102.42 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 33952.64 نقطة.