«وول ستريت» تهبط في ختام التعاملات.. ومؤشر داو جونز الصناعي يتراجع بنحو 0.31%

أغلقت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة منخفضة في نهاية تداولات أمس الجمعة، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات السلع الإستهلاكية، المالية والاتصالات.

عند نهاية التداولات في نيويورك، مؤشر داو جونز الصناعي سجل انخفاض عند 0.31%، ووصل الى خلال شهر أدنى مستوى قياسي له، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 هبط بنحو 0.23% ومؤشر ناسداك هبط بنحو 0.09%.

من بين الأسهم القيادية في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم مجموعة يونايتد هيلث إنك الذي ارتفعت قيمته 1.03% أو 5.15 نقطة وبلغ سعره 506.29 عند الإغلاق.

في المقابل، واصل سهم شركة شيفرون كورب ارتفاعه عند 0.66% أو 1.09 نقطة وأغلق عند سعر 166.28، في حين زاد سهم شركة آبل 0.49% أو 0.86 نقطة بسعر 174.79 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة والت ديزني منخفضا عند 1.79% أو 1.48 نقطة وتداول عند مستويات 81.25 عند الاغلاق.