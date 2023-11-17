وول ستريت تهبط بعد تراجع سهمي وول مارت وسيسكو

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض طفيف، يوم الخميس؛ متأثرًا بضغوط من سهميْ وول مارت وسيسكو، بعد توقعات مخيبة للآمال.

وتراجعت أسهم سيسكو سيستمز في ظل خفض شركة تقنيات الاتصالات والشبكات توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بأكمله بفعل تباطؤ الطلب على مُعدات الشبكات.

وهَوَت أسهم وول مارت بعد يوم من ملامسة مستوى قياسي مرتفع. وقالت الشركة عملاق البيع بالتجزئة إن المستهلكين في الولايات المتحدة ينفقون بحذر بسبب التضخم، حتى مع رفع توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح.

ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.64 نقطة أو 0.13% إلى 4508.52 نقطة عند الإغلاق، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 10.75 نقطة أو 0.08% إلى 14114.59 نقطة.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي هبط 44.12 نقطة أو 0.13% إلى 34944.65 نقطة.