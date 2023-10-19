وول ستريت تهبط أكثر من 1% مع صعود عوائد الخزانة وتقييم المستثمرين للأرباح

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، وتراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكثر من 1% لكل منهما، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مجددا وتقييم المستثمرين لأحدث مجموعة من النتائج والتوقعات الفصلية للشركات، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة العزوف عن المخاطرة. وسجل الذهب باعتباره ملاذا آمنا أعلى مستوياته في أكثر من شهرين.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 332.57 نقطة، أو 0.98 %، إلى 33665.08 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 58.6 نقطة، أو 1.34 بالمئة، إلى 4314.6 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 219.45 نقطة، أو 1.62 %، إلى 13314.30 نقطة.