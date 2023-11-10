وول ستريت تكافح في تعاملات متقلبة

كافحت الأسهم الأمريكية بحثًا عن اتجاه مع بداية التعاملات، حيث لم تستقرّ على وجهة حتى الآن، بل تتقلب صعودًا وهبوطًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، حيث أبقت حالة عدم اليقين بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية المستثمرين في حالة من التوتر، مع انتظارهم المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية من مسئولي البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه، تحولت أسعار الذهب للارتفاع، بالتزامن مع تحول مؤشر الدولار للانخفاض، فور صدور تصريحات هامة للفيدرالي تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي انتهى من تشديد السياسة النقدية.

أدّت بيانات الوظائف الشهرية، التي جاءت أضعف من المتوقع وتخفيف الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما ساعد الأسهم على العودة بشكل ممتاز من أدنى مستوياتها في أكتوبر.