«وول ستريت» تفتح مرتفعة الخميس بعد هدوء مخاوف رفع الفائدة

استهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت التعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، إذ أدت بيانات معتدلة لأسعار المنتجين في مارس وقفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن المدى الذي سيرفع فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 22.47 نقطة بما يعادل 0.07 % إلى 33668.97 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.09 نقطة أو 0.20 % في مستهل التداولات إلى 4100.04 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 68.09 نقطة أو 0.57 % إلى 11997.42 نقطة.