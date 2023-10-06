وول ستريت تغلق منخفضة.. وترقب لتقرير الوظائف الجمعة

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض طفيف، بعد انتعاش الأسهم الأمريكية من مستويات متدنية خلال الجلسة، فيما يترقب المستثمرون تقرير وظائف شهري يصدر يوم الجمعة سعيًا لمزيد من المؤشرات المحتملة حول آفاق أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، بعد يوم من تقرير أظهر زيادة الوظائف في القطاع الخاص بمعدل أقل من المتوقع في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يكون تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر الجمعة أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع، إذ يساعد على تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

ووفقًا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.40 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 4258.35 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 16.18 نقطة أو 0.12% إلى 13219.06 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 18.92 نقطة أو 0.06% إلى 33110.63 نقطة.