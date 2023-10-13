وول ستريت تغلق منخفضة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

هبطت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق بعد أن أدى مزاد لسندات الخزانة الأمريكية إلى ارتفاع عوائدها بينما استوعب المستثمرون بالفعل البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأدى ارتفاع تكاليف الإسكان إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي، في حين كانت الزيادة السنوية في التضخم الأساسي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، هي الأقل منذ عامين.

ووفق بيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.50 نقطة، أو 0.63 %، إلى 4349.45 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 85.46 نقطة، أو 0.63 %، إلى 13574.22 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 173.77 نقطة أو 0.51 %إلى 33631.10 نقطة.