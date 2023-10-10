«وول ستريت» تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع في الشرق الأوسط

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين وارتفعت أسهم شركات الطاقة مع تلقي المستثمرين أحدث الأنباء بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ودفعت أنباء الصراع أسعار النفط إلى الارتفاع بسبب مخاوف بشأن الإمدادات. لكن مؤشرات الأسهم تمكنت من عكس اتجاهها بعد الانخفاض في وقت سابق بدعم من تعليقات رسمية أكثر تشاؤما من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.35 نقطة، أو 0.63 % ، ليغلق عند 4335.85 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 53.90 نقطة أو 0.40 % إلى 13485.24 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 199.83 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 33607.41 نقطة.