«وول ستريت» تغلق مرتفعة مع تراجع عوائد السندات

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تداولات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية، وبالتزامن مع تراجع عوائد السندات وأسعار النفط، في ظل ترقب صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجمعة.

وتراقب وول ستريت التقدم المحرز بشأن مشروع قانون الإنفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أكتوبر، حيث قال رئيس مجلس النواب “كيفن مكارثي” إنه واثق من أن الكونجرس سوف يتجنب الإغلاق في نهاية هذا الأسبوع، رغم انتقاده لمشروع قانون مقترح من مجلس الشيوخ.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 116 نقطة إلى 33666 نقطة.

وزاد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.6% بما يعادل 25 نقطة عند 4299 نقطة، كما صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 0.85% بما يعادل 108 نقاط عند 13201 نقطة.

وذكر “إيه جيه أودين” الخبير الاستراتيجي للاستثمار العالمي لدى “جيه بي مورجان ويلث مانجمنت” أن استراتيجيي البنك يرون أن مؤشر “إس آند بي 500” يتجه نحو تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق بحلول منتصف العام المقبل، مع توقعات خفض الفيدرالي للفائدة.

وقال “أوستن جولسبي” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن الصدمات الخارجية تشكل مخاطر على التوقعات بتحقق الهبوط الناعم، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار النفط، والتباطؤ في الصين، واحتمال حدوث إضراب موسع ومطول في قطاع السيارات، واحتمال إغلاق الحكومة.