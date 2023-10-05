وول ستريت تغلق مرتفعة مع تراجع أسعار النفط وعوائد السندات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، في ظل تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات، إثر بيانات أشارت لإضافة القطاع الخاص 89 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو أقل عدد خلال أكثر من عامين ونصف، ومع تقييم الأسواق لهبوط أسعار النفط.

في نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% أو 127 نقطة إلى 33129 نقطة.

وزاد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.8% بما يعادل 34 نقطة عند 4263 نقطة، كما صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 1.35% بما يعادل 176 نقطة عند 13236 نقطة.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 440 نقطة، مع خسائر قطاع الطاقة بعد هبوط أسعار النفط.

وفي حين هبط “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% إلى 7412 نقطة، استقر مؤشر “كاك” الفرنسي عند 6996 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 15099 نقطة.

وفي اليابان، أغلق مؤشر “نيكي” منخفضًا بنسبة 2.3% إلى 30526 نقطة، بينما تراجع “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2.5% إلى 2218 نقطة.