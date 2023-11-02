وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تثبيت المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، وطمأنت تعليقات رئيسه جيروم باول المستثمرين حتى مع تركه الباب مفتوحًا لمزيد من الزيادات وإشارته إلى قوة الاقتصاد، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

ووفقًا لبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعًا 43.80 نقطة، أو 1.04%، ليغلق عند 4237.60 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 210.23 نقطة، أو 1.64%، ليصل إلى 13061.47 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 223.06 نقطة أو 0.67% إلى 33275.93 نقطة.