وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب البنوك وشركات التكنولوجيا

رويترز صعدت الأسهم الأمريكية الأربعاء دافعة مؤشر ستاندرد آند بورز إلى تسجيل أكبر زيادة ليوم واحد في حوالي شهرين بدعم من مكاسب لأسهم البنوك وشركات التكنولوجيا. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وو ستريت مرتفعا 143.95 نقطة أو ما يعادل 0.68 بالمئة إلى 21454.61 نقطة، بينما



رويترز صعدت الأسهم الأمريكية الأربعاء دافعة مؤشر ستاندرد آند بورز إلى تسجيل أكبر زيادة ليوم واحد في حوالي شهرين بدعم من مكاسب لأسهم البنوك وشركات التكنولوجيا. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وو ستريت مرتفعا 143.95 نقطة أو ما يعادل 0.68 بالمئة إلى 21454.61 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 21.31 نقطة أو 0.88 بالمئة ليغلق عند 2440.69 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 87.79 نقطة أو 1.43 بالمئة إلى 6234.41 نقطة.