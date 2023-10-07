«وول ستريت» تغلق مرتفعة بدعم من شركات التكنولوجيا بعد تقرير الوظائف

أغلقت مؤشرات وول ستريت مرتفعة بشدة مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الصادر الجمعة والذي أظهر ارتفاعا كبيرا في معدل التوظيف بالولايات المتحدة في سبتمبر لكنه أظهر أيضا تباطؤا في نمو الأجور.

وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا أسبوعيا لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.

وارتفعت أسهم تكنولوجيا المعلومات أكثر من أي قطاع آخر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وتبعتها أسهم خدمات الاتصالات.

وانخفضت الأسهم في البداية في وقت مبكر بعد بيانات الوظائف التي أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر لكنه أظهر بطئا في نمو الأجور أيضا.

وعكف مراقبو السوق على تقييم احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما يوم الجمعة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 50.32 نقطة، أي 1.18%، ليغلق عند 4308.51 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 211.51 نقطة، أي 1.59% ليغلق عند 13431.34 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 280.84 نقطة، أي 0.85% ليغلق عند 33400.41 نقطة.