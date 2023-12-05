«وول ستريت» تغلق على انخفاض مع تخلي الشركات الكبرى عن مكاسبها

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، يوم الإثنين لتتخلى عن مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، في ظل ترقب المستثمرين لصدور بيانات التوظيف هذا الأسبوع، والتي قد تغير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، وفق ما أورده موقع إنفيستنج دوت كوم.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع تعرض شركات مايكروسوفت وأبل وإنفيديا وأمازون لضغوط بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما جعل عوائد الأسهم أقل جاذبية.

وارتفعت وول ستريت في الأسابيع الماضية، مدعومة بأرباح الشركات القوية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مارس.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.54% لينهي الجلسة عند 4569.78 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك 0.84% إلى 14185.49 نقطة، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.11% إلى 36204.31 نقطة.