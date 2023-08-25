«وول ستريت» تغلق على انخفاض حاد مع تحول التركيز إلى خطاب باول المرتقب

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض حادّ بقيادة تراجع المؤشر ناسداك، بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها، هذا الأسبوع، وتوتر المستثمرين قبل خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسهم إنفيديا إلى مستوى قياسي، في وقت مبكر من الجلسة، بعد أن قدّمت الشركة، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، توقعات أقوى بكثير من المنتظر، وسط طلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وقالت إنها ستعيد شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار.

ومع ذلك انخفضت جميع القطاعات الرئيسية في ستاندرد آند بورز 500 خلال اليوم، كما تراجع مؤشر أشباه الموصلات.

وبحسب البيانات الأولية، خسر ستاندرد اند بورز 500 ما إجماليه 59.98 نقطة، أو 1.35%، إلى 4376.03 نقطة، بينما تراجع ناسداك المجمع 256.41 نقطة، أو 1.87%، إلى 13464.62 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 374.90 نقطة أو 1.09% إلى 34098.08 نقطة.