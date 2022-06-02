وول ستريت تغلق على انخفاض بفعل بيانات اقتصادية تدعم الاتجاه لرفع سعر الفائدة

أغلقت بورصة “وول ستريت” على انخفاض خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء مع توقع المستثمرين ألا تفعل أحدث بيانات اقتصادية شيئا لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن اتجاهه القوي لرفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات أنه في حين تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل نيسان، فقد ظلت عند مستويات عالية، مما يشير إلى استمرار الأجور التي تسهم في ارتفاع التضخم مع تدافع الشركات لتعيين موظفين.

كما ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو المنصرم مع استمرار الطلب القوي على السلع، مما خفف من المخاوف بشأن الركود الوشيك.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر “ستاندرد اند بورز 500 ” بمقدار 31.6 نقطة أو 0.75 % إلى 4101.09 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 88.36 نقطة أو 0.73 % إلى 11993.03 نقطة.

وهبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 179 نقطة أو 0.54 % ليغلق عند 32811.12 نقطة.